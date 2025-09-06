    
06.09.2025  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий лимонад із ківі

Рецепт, який замінить магазинні напої.

 
Як пише РЕДПОСТ, літні напої, що освіжають, не обов'язково купувати в магазині. Можна легко та швидко приготувати смачний лимонад удома, наприклад, лимонад із ківі. Цей напій не тільки чудово втамовує спрагу, а й заряджає вітамінами. Він порадує ваших близьких та гостей на будь-якій вечірці.
 

Лимонад з ківі

 

Продукти:

  • 4 ківі,
  • 1 лимон,
  • 3 гілочки м'яти,
  • 150 г цукру,
  • 1 л сильногазованої мінералки,
  • 500 мл кип'яченої води,
  • 6 кубиків льоду.
Покроковий рецепт приготування

  1. Вичавити сік із лимона.
  2. Порвати м'яту на невеликі шматочки.
  3. Присипати м'яту цукромю
  4. Злегка розім'яти.
  5. Очистити ківі від шкірки.
  6. Подрібнити ківі у блендері.
  7. Змішати отриману масу із кип'яченою водою.
  8. Додати до суміші заготівлю з м'ятою, лід та лимонний сік.
  9. Влити холодну мінералку.
  10. Перемішати і одразу подавати на стіл.
 
