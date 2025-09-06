06.09.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо освіжаючий лимонад із ківі
Рецепт, який замінить магазинні напої.
, літні напої, що освіжають, не обов'язково купувати в магазині. Можна легко та швидко приготувати смачний лимонад удома, наприклад, лимонад із ківі. Цей напій не тільки чудово втамовує спрагу, а й заряджає вітамінами. Він порадує ваших близьких та гостей на будь-якій вечірці.
Лимонад з ківі
Продукти:
-
4 ківі,
-
1 лимон,
-
3 гілочки м'яти,
-
150 г цукру,
-
1 л сильногазованої мінералки,
-
500 мл кип'яченої води,
-
6 кубиків льоду.
Покроковий рецепт приготування
-
Вичавити сік із лимона.
-
Порвати м'яту на невеликі шматочки.
-
Присипати м'яту цукромю
-
Злегка розім'яти.
-
Очистити ківі від шкірки.
-
Подрібнити ківі у блендері.
-
Змішати отриману масу із кип'яченою водою.
-
Додати до суміші заготівлю з м'ятою, лід та лимонний сік.
-
Влити холодну мінералку.
-
Перемішати і одразу подавати на стіл.
