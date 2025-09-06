06.09.2025 19:50

Фінал пляжного волейболу «Спартакіади – 2025» відбувся в Харкові

6 вересня, в Харкові пройшли фінальні матчі з пляжного волейболу в рамках спартакіади «Битва Департаментів, Комунальних підприємств та районних Адміністрацій міста-героя Харкова».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Переможцями та головними зірками етапу стала команда Адміністрації Слобідського району, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях.

Срібні нагороди виборола Адміністрація Шевченківського району, яка демонструвала потужну командну гру, витримку та спортивний характер. Їхній шлях до фіналу був яскравим і напруженим.

Третє місце посів Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради – команда, яка грала із душею та горіла жагою до перемоги.

Четверте місце посіла команда КП “Харківський метрополітен”, яка, попри шалений ритм роботи, гідно показала себе і на іграх.

