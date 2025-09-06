    
06.09.2025  21:40   Мирон Зелений

«А де фотографія?»: у Харкові відкрилася нетипова фотовиставка

У АРТпідвалі Харківської муніципальної галереї відкрилася виставка художніх робіт митця Володимира Тарасова під назвою «А де фотографія?».

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Саме таке питання виникає у більшості відвідувачів, оскільки присутні в галерейному просторі фото опрацьовані і подані на різноманітних матеріалах таким чином, що не одразу розумієш - фото це чи картини, створені пензлями.
 
У експозиції представлені мультимедійні колажі: римовані образи, поєднані в одному зображені, надруковані на дереві та текстилі.
 
«Ця виставка — про синергію фотографії, дерева, тканини. Про те, що може статися із формами, змістами та образами, коли середовища змінюються», — зазначає автор.
Митець досліджує синтез пласких форм у різноманітті матеріалів та умов середовища, а експозиція виставки експериментує із оптикою.
 
Під час відкриття пройшов виступ відомого харківського музиканта Артема Войцеховського.
 
Куратори виставки: Дарія Герасімова, Євген Даниленко.
 
Відвідати виставку можна з середи по неділю в 13:00–18:00 до 5 жовтня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.
 

Фотогалерея

