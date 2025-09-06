    
06.09.2025  21:50   Віталій Хіневич

Вчитель біології з Харкова став фіналістом Global Teacher Prize Ukraine-2025

Руслан Шаламов потрапив до десятки фіналістів престижного конкурсу для українських педагогів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
 
Global Teacher Prize Ukraine є однією з найважливіших ініціатив у сфері освіти, метою якої є підтримка талановитих педагогів та розвиток інноваційного навчання в Україні.
 
Цьогоріч, за даними організаторів конкурсу, із майже 3000 номінацій було обрано десять педагогів із різних регіонів країни, які змагатимуться за головний приз — один мільйон гривень на реалізацію освітнього проєкту. 
 
Варто зазначити, що головного переможця премії оголосять у Всесвітній день учителя, 4 жовтня. Під час офіційної церемонії також вручатимуть спеціальні нагороди в таких категоріях, як математика, інформатика, STEM, інновації, дошкільна освіта та інклюзія. Окрему відзнаку «Вибір серцем» вручить ведуча Наталія Мосейчук.
 
Крім того, повідомляється, що до 1 жовтня триває онлайн-опитування за спецномінацію «Вибір українців» на платформі Дія.Освіта, де кожен охочий може підтримати улюбленого вчителя.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив кращіх педагогів міста.
 
