06.09.2025 21:50 Віталій Хіневич

Вчитель біології з Харкова став фіналістом Global Teacher Prize Ukraine-2025

Руслан Шаламов потрапив до десятки фіналістів престижного конкурсу для українських педагогів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Global Teacher Prize Ukraine є однією з найважливіших ініціатив у сфері освіти, метою якої є підтримка талановитих педагогів та розвиток інноваційного навчання в Україні.

Цьогоріч, за даними організаторів конкурсу, із майже 3000 номінацій було обрано десять педагогів із різних регіонів країни, які змагатимуться за головний приз — один мільйон гривень на реалізацію освітнього проєкту.

Варто зазначити, що головного переможця премії оголосять у Всесвітній день учителя, 4 жовтня. Під час офіційної церемонії також вручатимуть спеціальні нагороди в таких категоріях, як математика, інформатика, STEM, інновації, дошкільна освіта та інклюзія. Окрему відзнаку «Вибір серцем» вручить ведуча Наталія Мосейчук.

Крім того, повідомляється, що до 1 жовтня триває онлайн-опитування за спецномінацію «Вибір українців» на платформі Дія.Освіта, де кожен охочий може підтримати улюбленого вчителя.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram