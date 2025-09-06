    
06.09.2025  23:31   Мирон Зелений

У Харкові відбулася прем’єра аудіовізуального перформансу «Війна. Обличчя. Монологи» (фото)

6 вересня у Loft Stage Харків Опера відбулася прем’єра аудіовізуального перформансу «Війна. Обличчя. Монологи».

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

«Війна. Обличчя. Монологи» — це синтез музики, прози, пластичного театру та цифрового мистецтва, сценічна історія про людину у вирі війни, яка залишає глибокий слід у серці кожного глядача.
 
В основі перформансу: твори «Примарна земля» Андрія Бондаренка, «Хроніки евакуйованого тіла і загубленої душі» Анни Галас, «Марафон “російська рулетка”» Катерини Пенькової.
 
Спеціально для проєкту написали музику Ігор Гайденко, Дмитро Малий та Володимир Богатирьов.
 
Організатор проєкту «Війна. Обличчя. Монологи»: Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка за фінансової підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Харківським національним університетом мистецтв ім. І.П. Котляревського та за інформаційної підтримки Kharkiv Media Hub.

Фотогалерея

Тэги:  харків, харків опера, хнатоб
Версия для печати
 

