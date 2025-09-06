06.09.2025 23:31 Мирон Зелений
У Харкові відбулася прем’єра аудіовізуального перформансу «Війна. Обличчя. Монологи» (фото)
6 вересня у Loft Stage Харків Опера відбулася прем’єра аудіовізуального перформансу «Війна. Обличчя. Монологи».
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
«Війна. Обличчя. Монологи» — це синтез музики, прози, пластичного театру та цифрового мистецтва, сценічна історія про людину у вирі війни, яка залишає глибокий слід у серці кожного глядача.
В основі перформансу: твори «Примарна земля» Андрія Бондаренка, «Хроніки евакуйованого тіла і загубленої душі» Анни Галас, «Марафон “російська рулетка”» Катерини Пенькової.
Спеціально для проєкту написали музику Ігор Гайденко, Дмитро Малий та Володимир Богатирьов.
Організатор проєкту «Війна. Обличчя. Монологи»: Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка за фінансової підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Харківським національним університетом мистецтв ім. І.П. Котляревського та за інформаційної підтримки Kharkiv Media Hub.
