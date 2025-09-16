16.09.2025 22:50 Мирон Зелений

У Харкові відбулася прем'єра перформансу для дітей і дорослих «Казкові світи України» (фото)

16 вересня у ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка відбулася прем'єра цифрового перформансу для дітей і дорослих у форматі semi stage «Казкові світи України».





Використовуючи метафоричну мову казок, перформанс занурює глядача в реальні переживання та осмислення культурної ідентичності. На сцені зустрічаються музика, слово, анімація і світло, щоб розповісти про найважливіше – про духовні корені нації.

Драматичні актори втілюють образи народних героїв – персонажі, які навчають і надихають, перетворюючись на провідників між минулим і майбутнім. Спеціально створені ілюстрації оживають через 2D анімацію, передаючи те, чого не може вмістити лише слово – красу традицій і силу уяви. Художнє світло й цифрові технології перетворюють сцену на простір казки й символів: там, де реальність зустрічається з фантазією, а образи народної мудрості виходять із забуття, щоб промовити до кожного.

Перформанс «Казкові світи України» створений на музику Євгена Станковича за п’єсою «Хранителі», яку у 2025 році написав харківський драматург Дмитро Терновий в рамках підтриманого Українським культурним фондом проєкту «Казкові світи України», що покликаний відкрити для глядачів і слухачів різнобарвний і захоплюючий всесвіт української міфології та зробити наочним потужне коріння сучасної національної культури.

Диригент-постановник - Андрій САВЧУК

Драматург - Дмитро ТЕРНОВИЙ

Режисерка-постановниця - Жанна ЧЕПЕЛА

Художники - Яна ЧЕБОТОВА і Вікторія ЧАУС

Авторка мультимедійної інсталяції - Таїсія ПОДА

Художниця зі світла - Анна СІДОРОВА

Звукорежисер - Михайло АЛБОРОВ

В ролях: Юлія Антонова, Олександр Вірченко, Олексій Грідасов, Армен Калоян, Олег Кононов, Сергій Леденьов, Інна Островська, Наталія Перепелиця за участі Симфонічного оркестру ХАРКІВ ОПЕРА.

