17.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 17 вересня
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
Народні прикмети
-
якщо вранці роса густа і прозора — осінь буде теплою;
-
туман на світанку обіцяє кілька днів ясної та сухої погоди;
-
коли дме сильний вітер із півдня — прийде потепління, з півночі — наближаються холоди;
-
теплий і сонячний день означає тривалу та погожу осінь;
-
поява павутиння в повітрі свідчить про довгу осінь;
-
якщо йде дощ — варто чекати сніжної зими;
-
сильні вітри віщують завірюхи взимку;
-
ранковий туман обіцяє гарну денну погоду;
-
відліт лелек у вирій говорить про ранню зиму.
