17.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 вересня

Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
17 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
 
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
 
Народні прикмети

  • якщо вранці роса густа і прозора — осінь буде теплою;
  • туман на світанку обіцяє кілька днів ясної та сухої погоди;
  • коли дме сильний вітер із півдня — прийде потепління, з півночі — наближаються холоди;
  • теплий і сонячний день означає тривалу та погожу осінь;
  • поява павутиння в повітрі свідчить про довгу осінь;
  • якщо йде дощ — варто чекати сніжної зими;
  • сильні вітри віщують завірюхи взимку;
  • ранковий туман обіцяє гарну денну погоду;
  • відліт лелек у вирій говорить про ранню зиму.
