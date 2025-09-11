11.09.2025 10:01 Мирон Зелений

Як годують харківських школярів, які навчаються офлайн (фото)

Майже 18 000 харківських школярів, які навчаються очно, отримують свіжу та корисну їжу.





В меню завжди є м’ясна страва, салат зі свіжих овочів, молочна продукція, булочка та компот. Вся їжа подається дітям у зазначену перерву у спеціальних одноразових ланч боксах. В меню завжди є м’ясна страва, салат зі свіжих овочів, молочна продукція, булочка та компот. Вся їжа подається дітям у зазначену перерву у спеціальних одноразових ланч боксах.

"Новий навчальний рік, нові Підземні школи у Харкові та майже 18 тисяч школярів, які з 1 вересня почали офлайн-навчання у безпечних умовах. Попри збільшення кількості дітей, усі вони, як і раніше, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням.

Для багатьох батьків це впевненість у тому, що дитина гарантовано поїсть у школі. Шкільне харчування — це не лише про їжу, це про здоров’я дітей, про підтримку батьків і про майбутнє Харкова, яке формується вже сьогодні" - повідомила Наталія Воробйова, головний спеціаліст департаменту освіти Харківської міської ради.

«Комбінат дитячого харчування» організовує харчування школярів у Харкові. Для цього спеціалісти розробили різноманітне меню. Щодня діти отримують салати зі свіжих овочів, м’ясні страви — котлети, битки, відбивні, тефтелі. Гарніри — гречка, рис, різотто. Також — страви з кисломолочного сиру: ватрушки, сирники, запіканки. Один день діти отримують сік, інший — узвар. Обов’язково присутні булочки власного виробництва та фрукти — апельсини, яблука, банани.

Їжа подається щодня в одноразових індивідуальних упаковках. Популярною є також буфетна зона в Підземній школі: діти з нетерпінням чекають дзвінка, щоб відвідати її. Там великий вибір смаколиків: випічка, пироги, булочки, бутерброди, бісквіти, соки, узвар, чай. Ми постійно вивчаємо попит і розширюємо асортимент протягом навчального року"- зазначила Ірина Гонтаренко, головний технолог КП «Комбінат дитячого харчування».



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея