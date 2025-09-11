11.09.2025 09:48 Рита Парфенова

У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях

Виходи на двох станціях харківського метрополітену не працюватимуть через проведення ремонтних робіт.

У Харкові 11 вересня, частково обмежено роботу двох станцій метрополітену, передає РЕДПОСТ. Як повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен», до 17:00 тимчасово зачинено:

вихід №3 на станції «Захисників України» у напрямку Кінного ринку;

у напрямку Кінного ринку; вихід №1 на станції «Академіка Павлова» у бік вулиці Метлинського.

Причиною тимчасового закриття є проведення ремонтних робіт у підвуличних переходах. Пасажирів просять врахувати обмеження під час планування маршруту та користуватися іншими виходами.

Адміністрація метрополітену перепрошує за можливі незручності.

