У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях

11.09.2025  09:48   Рита Парфенова

Виходи на двох станціях харківського метрополітену не працюватимуть через проведення ремонтних робіт.

У Харкові 11 вересня, частково обмежено роботу двох станцій метрополітену, передає РЕДПОСТ. Як повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен», до 17:00 тимчасово зачинено:

  • вихід №3 на станції «Захисників України» у напрямку Кінного ринку;
  • вихід №1 на станції «Академіка Павлова» у бік вулиці Метлинського.

Причиною тимчасового закриття є проведення ремонтних робіт у підвуличних переходах. Пасажирів просять врахувати обмеження під час планування маршруту та користуватися іншими виходами.

Адміністрація метрополітену перепрошує за можливі незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух транспорту на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, буде обмежений з 9:30 до 17:00 11 вересня.
