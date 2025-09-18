18.09.2025 07:30 Рита Парфенова

18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.

Свято, започатковане у 2003 році, стало глобальною інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на поінформованість суспільства про проблеми води та участь у захисті водних ресурсів у всьому світі.



Спочатку Всесвітній день моніторингу якості води пропонували відзначати на місяць пізніше – 18 жовтня. Це було пов'язано з тим, що саме 18 жовтня 1972 року було проголошено «Акт про чисту воду» — документ, присвячений питанням відновлення та захисту водних ресурсів. У 2007 році дату змінили на 18 вересня для полегшення участі тих країн, на території яких вода в цю пору року починає замерзати.

* * *

Щорічно 18 вересня у світі відзначають День електронної книги (International Read an eBook Day). Свято з’явилося з ініціативи американської компанії OverDrive, яка продає електронні та аудіокниги. День спрямований на популяризацію читання з електронних пристроїв, адже цифрові книги заощаджують природні ресурси на друк та виробництво паперових аналогів. Крім того, цифрова бібліотека займає набагато менше місця та її легко носити у кишені або переїжджати з місця на місце.

Щорічно 18 вересня у світі відзначають День електронної книги. Свято з’явилося з ініціативи американської компанії OverDrive, яка продає електронні та аудіокниги. День спрямований на популяризацію читання з електронних пристроїв, адже цифрові книги заощаджують природні ресурси на друк та виробництво паперових аналогів. Крім того, цифрова бібліотека займає набагато менше місця та її легко носити у кишені або переїжджати з місця на місце.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святої мучениці Аріадни Фригійської. У цей день радять робити добрі справи щиро, без бажання похвали – тоді вони повернуться сторицею.

Святу Аріадну в народі просять про здоров’я, сімейну злагоду та добробут. Віряни намагаються допомагати іншим, але роблять це тихо й без демонстрації.

У народі дата отримала назву Ярина Шипшиниця – від переінакшеного імені «Аріадна». Саме з цього часу починають збирати шипшину: до перших заморозків ягоди вважаються найбільш цілющими. Їх сушать, щоб готувати відвари та чай від застуди, безсоння й інших недуг. Також у цей день традиційно починали шаткувати капусту.

Церква нагадує, що цього дня, як і будь-якого іншого, не варто піддаватися заздрості, злості, сваркам і осуду. Також не можна відмовляти тим, хто звертається по допомогу.

У народі на Ярину Шипшиницю дотримуються низки заборон:

не можна сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки;

не слід пліткувати та вихвалятися власними досягненнями;

не варто стригти волосся;

не рекомендується поливати або пересаджувати рослини – вважалося, що вони можуть загинути.

За повір’ями, дотримуючись цих правил, у сім’ї можна зберегти мир і злагоду, а рік буде спокійним.

Також цього дня

1640 року в Києві розпочався церковний собор, який утвердив православний катехизис, яким протягом століть керувалася православна церква.



1769 – американець Джон Харріс створює перше фортепіано.



1830 – кінь обігнав перший американський паровоз у 9-мильній гонці між Райліз Таверн та Балтімором.



1851 – вийшов перший номер Нью-Йорк Таймс. Ціна екземпляра – 2 центи.



1905 – народилася Грета Гарбо (справжнє ім'я Грета Луїза Густафсон), шведська кіноактриса.



1922 – у Празі створено спілку українських студентів-емігрантів.



1938 – на півострові Ямал зафіксовано незрозумілий наступ темряви вдень (Чорний день).



1947 – у США створено Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).



1965 – острів Хортиця у Запоріжжі проголошено державним заповідником.



1971 – народилася Джада Пінкетт, американська актриса («Матриця»).



1987 – астероїд, названий на честь міста Харкова, був відкритий астрономом Людмилою Чорних у Кримській обсерваторії. У списку астероїдів зареєстровано за номером 9167. Він перебуває у групи головного поясу астероїдів. Це область Сонячної системи, розташована між орбітами Марса і Юпітера, що є місцем скупчення безлічі об'єктів усіляких розмірів, переважно неправильної форми, які називаються астероїдами або малими планетами.



1991 – ухвалою президії Верховної Ради України синьо-жовтий прапор затверджено офіційним символом республіки.



1996 – в Україні запроваджено штрихове кодування товарів.



1997 – зареєстрований домен Google.com



1998 – сформовано ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, читається "айкен"). Це міжнародна некомерційна організація, створена за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами функціонування Інтернету.



2009 – у Японії винайдено стійкий антисептик, який знищує віруси, у тому числі свинячого грипу.

Іменини відзначають

Аріадна, Аріна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Євфросинія, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія, Ян.

Аріадна, Аріна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Євфросинія, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія, Ян.