18.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки дарують енергію, рішучість і силу відстоювати власні інтереси. Щоб досягти успіху, важливо зосередитися на своїх цілях, а не на суперництві.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього дня в Овна можуть проявитися організаторські здібності. Ситуації сприятимуть тому, що йому доведеться взяти на себе ініціативу: провести зустріч, організувати захід чи об’єднати людей задля спільної справи. Подібні завдання заберуть чимало сил і енергії, але принесуть позитивний результат. Овен отримає не лише досвід, а й приємні бонуси від виконаної роботи.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ідеальний день для запуску нових проектів. Все, розпочате сьогодні, просуватиметься легко і практично приречено на успіх. У бізнесі, у кар'єрі, у коханні Телець може сміливо зробити крок, на який, можливо, давно не міг наважитися. Попросити руки і серця, поговорити про збільшення зарплати, почати пошуки нової роботи, затіяти ремонт - будь-яка доленосна справа в руках Тельця буде сперечатися і з часом принесе свої плоди.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть відчути бажання поділитися з кимось своїм досвідом, знаннями або взагалі взяти когось під своє крило. День наділяє їхньою душевною щедрістю, а також бажанням побути для когось мудрим наставником або як мінімум жилеткою для сліз. Якщо ж на очах Близнюків вершиться несправедливість, вони готові кинутися в бій, ставши на захист слабкого! Зірки попереджають Близнюків про те, що справедливість – це добре, але головне – не дати «слабким і пригнобленим» потихеньку сісти собі на шию.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має всі шанси опинитися на коні! Обставини обіцяють складатися на його користь, і не виключено, що в якомусь проекті на нього чекає заслужений успіх і визнання оточуючих. День чудово підходить для завершення будь-яких раніше розпочатих справ, причому чим значніші та глобальніші ці справи, тим краще. Зірки дарують Раку енергійність, пробивні здібності, удачливість та віру у свої сили. З таким арсеналом він може лише перемагати!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки провіщають Леву день, коли від його слів, вчинків, почуттів і навіть думок багато залежатиме! Можливо, Леву доведеться ухвалити якесь рішення, і від того, яким воно виявиться, багато залежатиме в його долі. Втім, навіть незначні сьогоднішні вчинки здатні зіграти у житті Лева чималу роль. Тож йому необхідно стежити за тим, що він говорить і робить: добрі думки та добрі справи обов'язково до нього повернуться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У спілкуванні з людьми у Діви можливі будь-які крайнощі! Вона здатна легше за звичайне піддаватися чужому тиску і йти на поступки, які не вигідні їй. Або ж навпаки, може сама тиснути на людей, які знаходяться поряд. Так чи інакше, стосунки Діви з оточуючими ідеальними не назвеш. Щоб це не стало приводом для конфліктів, Діві варто пошукати у спілкуванні золоту середину!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Відмінний день, який подарує Терезам заряд бадьорості, сонячної енергії та позитиву! Терезам достатньо взятися за справи, щоб помітити, що вони просуваються ніби жартома. Навколишні тягнуться до них, доля – підкидати приємні сюрпризи. Вдалі покупки, хороші новини, привабливі пропозиції, спілкування з приємними людьми, романтичні зустрічі – все це та багато іншого може очікувати Терези у повній відповідності до приказки: «Успіх приходить не до того, хто рано встає, а до того, хто прокидається у доброму настрої».

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цей день зірки радять Скорпіонові присвятити своїй родині та друзям, адже саме вони – головна цінність у житті. День не схиляє його до успіхів у бізнесі, роботі чи навчанні, натомість із близькими людьми він зможе повною мірою проявити себе! Відкрите спілкування, дружня підтримка, розмови до душі принесуть Скорпіонові умиротворення та усвідомлення того, що життя прекрасне. Ну а якщо Скорпіон самотній, у нього є добрий шанс познайомитися із спорідненою душею.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Тяга Стрільця до спілкування може набувати форми крайнощів, виражаючись у підвищеній балакучості та прагненні перебувати у центрі подій. Страшніше звичайного голоду для Стрільця може стати інформаційний голод! З усіма, хто знаходиться з ним поруч, Стрілець здатний докладно поділитися своїми думками на будь-яку тему – про роботу, про життя, про кохання. Тільки не варто вступати з ним у суперечку: Стрілець може прийняти будь-яке заперечення надто близько до серця.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може демонструвати впертість: його практично неможливо спантеличити або переконати. Зупиняти його також безглуздо, як танк, що рухається напролом! Втім, у цьому є і свої плюси: з толком застосувавши свою завзятість, Козеріг здатний гори згорнути. Набагато гірше, якщо Козеріг розміняє свої могутні сили на дрібниці або почне повертати все, що йому на думку спаде. Наслідки його імпульсивних вчинків можуть виявитися руйнівнішими за цунамі!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний демонструвати фаталізм у всьому, за що б він не взявся, діючи під гаслом: «Чому бути, того не уникнути!». Є ймовірність того, що в якихось справах Водолій може невиправдано сподіватися на удачу, а вона підведе його в самий невідповідний момент. Щоб цього не сталося, Водолію треба, перефразовуючи приказку, сподіватися на долю, але й самому не лишати. Якщо він сумлінно виконуватиме все, що від нього залежить, то і успіх не змусить себе довго чекати!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують відчути розчарування в чомусь або в комусь. Можливо, Риби зіткнуться зі втратою, або якась людина не виправдає їхніх очікувань, або ж події розвиватимуться не так, як хотілося б їм. Зірки радять Рибам менше рефлексувати і не зациклюватися на тому, що їм не до вподоби. Швидше за все, їхні очікування просто надто завищені. Недаремно кажуть, що пошуки щастя – це головне джерело нещастя. Знизивши планку своїх вимог до життя, Риби відчують себе набагато щасливішими!