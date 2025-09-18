18.09.2025 14:55 Віталій Хіневич

Харків’яни можуть відвідати віртуальну експозицією — «Слобожанський код. Магія символів»

У проєкті представлено 3D зразки традиційного вишитого одягу з Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова.

На онлайн-платформі культурного проєкту «Слобожанський код. Українська вишивка» презентовано нову віртуальну експозицію — «Слобожанський код. Магія символів».

Виставка створена з метою збереження та популяризації унікальної культурної спадщини Слобожанщини, надаючи можливість широкій аудиторії ознайомитися з нею у сучасному цифровому форматі.

У віртуальній експозиції відвідувачі можуть:

ознайомитися з оцифрованими у форматі 3D зразками традиційного вишитого одягу;

вивчити символіку та особливості українських орнаментів;

взаємодіяти з музейними експонатами в інтерактивному форматі.

У колекції представлено 50 тривимірних моделей жіночих, чоловічих та дитячих сорочок, а також юпок і керсеток кінця XIX – початку XX століття. Всі експонати походять із фондів Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.

Ознайомитися з виставкою можна за посиланням (для коректної роботи потрібен настільний комп’ютер або ноутбук).

