Харків’яни можуть відвідати віртуальну експозицією — «Слобожанський код. Магія символів»
У проєкті представлено 3D зразки традиційного вишитого одягу з Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.
На онлайн-платформі культурного проєкту «Слобожанський код. Українська вишивка» презентовано нову віртуальну експозицію — «Слобожанський код. Магія символів».
Виставка створена з метою збереження та популяризації унікальної культурної спадщини Слобожанщини, надаючи можливість широкій аудиторії ознайомитися з нею у сучасному цифровому форматі.
У віртуальній експозиції відвідувачі можуть:
-
ознайомитися з оцифрованими у форматі 3D зразками традиційного вишитого одягу;
-
вивчити символіку та особливості українських орнаментів;
-
взаємодіяти з музейними експонатами в інтерактивному форматі.
У колекції представлено 50 тривимірних моделей жіночих, чоловічих та дитячих сорочок, а також юпок і керсеток кінця XIX – початку XX століття. Всі експонати походять із фондів Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.
Ознайомитися з виставкою можна за посиланням
(для коректної роботи потрібен настільний комп’ютер або ноутбук).
