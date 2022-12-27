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27.12.2022  09:30   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові викрав сумку

Правоохоронці отримали інформацію про крадіжку.

викрав сумку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 26 грудня під час патрулювання Салтівського району правоохоронці отримали інформацію про крадіжку.
 
За попередньою інформацією, невідома людина на вулиці Валентинівській відкритим шляхом заволоділа сумкою заявника, в якій знаходилися особисті речі.
 
Після чого чоловік втік з місця події.
 
Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.
 
Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце було викликано слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, ворог у Харківській області пошкодив житлові будинки.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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