27.12.2022 09:30 Віталій Хінєвіч
Чоловік у Харкові викрав сумку
Правоохоронці отримали інформацію про крадіжку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 26 грудня під час патрулювання Салтівського району правоохоронці отримали інформацію про крадіжку.
За попередньою інформацією, невідома людина на вулиці Валентинівській відкритим шляхом заволоділа сумкою заявника, в якій знаходилися особисті речі.
Після чого чоловік втік з місця події.
Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.
Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце було викликано слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, ворог у Харківській області пошкодив
житлові будинки.
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