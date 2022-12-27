27.12.2022 09:30 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові викрав сумку

Правоохоронці отримали інформацію про крадіжку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 26 грудня під час патрулювання Салтівського району правоохоронці отримали інформацію про крадіжку.

За попередньою інформацією, невідома людина на вулиці Валентинівській відкритим шляхом заволоділа сумкою заявника, в якій знаходилися особисті речі.

Після чого чоловік втік з місця події.

Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.

Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце було викликано слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, ворог у Харківській області пошкодив житлові будинки.