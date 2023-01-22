22.01.2023 19:14 Василь Голосний

У Харкові відкрили «Юрту незламності» (фоторепортаж)

У День Соборності в Харкові за підтримки посольства Казахстану в Україні та представників казахської діаспори в Україні було зведено "Юрту Незламності".



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ , її було зведено поруч із Пам'ятником закоханим біля станції метро "Архітектор Бекетов". Щодня цей намет буде слугувати пунктом обігріву, де кожен може зігрітися, зарядити мобільні телефони та випити гарячого чаю під час перебоїв з електрикою, спричинених російськими обстрілами.

На церемонії відкриття мер Харкова Ігор Терехов заявив, що юрта є символом інтеграції двох культур і свідченням дружби між двома народами.

Подібні юрти, до речі, нещодавно відкрилися в Києві та Бучі.

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