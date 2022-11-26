26.11.2022 07:30 Рита Парфенова

26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

Спочатку Указом президента України від 26 листопада 1998 року остання субота листопада оголошувалась Днем пам'яті жертв голодомору, потім Указом від 31 жовтня 2000 року цей день став іменуватися Днем пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. А у 2007 році Президент Ющенко вирішив знову змінити назву Дня, і його указом № 431/2007 від 21 травня 2007 року він став іменуватись «День пам'яті жертв голодоморів».



Перший голодомор 1921-22 років у постреволюційній Росії більш відомий в історії як «голод Поволжя», хоча в результаті загибелі врожаю через сильну посуху голодом були охоплені не тільки Поволжя, а й багато губернії Південного Уралу, Сибіру, ​​північні райони Казахстану, Крим , Україна та ряд інших областей та країв. За деякими даними, загальна кількість голодуючих сягала 30 мільйонів людей. Загалом за 1921–1922 роки населення країни, за даними статистика П.Н. Попова скоротилося на 5,2 мільйона осіб, за іншими підрахунками – на 7 мільйонів осіб.



Ще важчим був голод 1932-33 років, коли посуха занапастила врожай практично всіх зернових районів СРСР. У другому голодоморі, за офіційними даними, загинули близько 9 мільйонів, а за неофіційними – до 13 мільйонів жителів усієї країни. 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Крім голодоморів 1921-1923 та 1932-1933 рр., в історії України було зафіксовано голодомор 1946-1947 рр.

Цього дня о 16:00 можна долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання та акції «Запали свічку», яка цьогоріч пройде під гаслом «Пам'ятаємо. Єднаємося. Переможемо».



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26 листопада відзначається Міжнародний день шевця – професійне свято майстрів та ремісників, які займаються дизайном, виготовленням та шиттям взуття, а також працівників зайнятих у даному виробництві та спеціалістів з ремонту взуття.



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Щорічно 26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Свято започатковано на першому Міжнародному форумі інформатизації та відзначається з 1994 року.



Задовго до появи комп'ютерів та впровадження мережі Інтернет у наше життя один банкір, а саме, магнат Натан Ротшильд, сказав мудру фразу: «Хто володіє інформацією – той володіє світом». Він ніби зазирнув у майбутнє в той момент, адже зараз, через два століття, ці слова виявилися девізом великої кількості людей, які розуміються на отриманні нечуваного прибутку.



Інформаційні технології поступово проникають у всі сфери людського буття. Крім того, відбувається лавиноподібне наростання маси різноманітної інформації, що отримало назву «інформаційного вибуху».



В результаті такого явища набуло поширення таке поняття як інтелектуальна власність. Завдяки введенню подібного терміну інформація сьогодні стала предметом купівлі-продажу та отримання неабиякого прибутку.

Прикмети дня

Цього дня вшановується пам'ять святого святителя Іоанна Златоустого. Іоанну Златоусту було прийнято молитися за суд над хабарниками та ошуканцями. Вважалося, що правильна молитва, проголошена рано вранці цього дня, виведе на чисту воду будь-який обман і убезпечить від нього людину надалі.



За старих часів люди вірили, що мороз – це зле божество, якого звуть Зюзя. Представляли його старим величезного зросту з довгою окладистою бородою. До чого доторкнеться він своєю палицею – то вмить у льодяник перетвориться. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.

Також цього дня

У 1607 народився Джон Гарвард, американський колоніст, якому завдячує своїм існуванням Гарвардський університет.



1912 – народився Ежен Іонеско, драматург, майстер театру абсурду.



1917 – день заснування Національної Хокейної Ліги, до першої формації увійшли клуби: Монреаль Канадієнс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс та Торонто Аренас.



1922 – незважаючи на легендарне прокляття, що висить на дверях, англієць лорд Карнарвон та американець Ховард Картер розкрили гробницю фараона Тутанхамона.



1939 – народилася Тіна Тернер, американська співачка, автор пісень, актриса та танцівниця. Володарка восьми премій "Греммі". За свій артистизм, темперамент та сценічну експресивність вона носить титул «Королеви рок-н-ролу».



1965 – Франція стала третьою після СРСР та США країною, яка самостійно запустила штучний супутник Землі, – «Asterix».



1976 – США зареєстровано торгову марку «Майкрософт».



1988 – народилася Темсін Егертон, британська актриса («Однокласниці», «Мовчи в ганчірочку», «Як вийти заміж за мільярдера»).



2005 – встановлено День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років (остання субота листопада).

Іменини відзначають:

Антон, Герман, Іван, Манефа, Никифор.