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26.11.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми

В Україні продовжують відновлювати подачу світла абонентам.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що станом на 11:00 26 листопада введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших.  Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання.
 
«Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго. «Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області», - розповів голова правління Володимир Кудрицький у виступі в ефірі телемарафону «Єдині новини». 
 
Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.
 
Нагадуємо, що зараз кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію.
 
Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей»,- повідомили в Укренерго.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює роботу приміських поїздів в Харківській області.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
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