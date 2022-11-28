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28.11.2022  19:50   Віталій Хінєвіч

Скільки видано кредитів за програмою «єОселя»

Понад 20 тисяч заявок від потенційних позичальників отримали банки в рамках державної програми іпотечного кредитування «єОселя».

єОселя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство економіки України.
 
Повідомляється, що у рамках державної програми іпотечного кредитування видано вже 83 кредити, переважна більшість - для військовослужбовців.
 
"6417 заявників мають попереднє позитивне рішення банків. Далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів. 83 кредити — вже видано. Переважна більшість з них — для військовослужбовців",- зазначили в міністерстві.
 
У жовтні Уряд запустив програму доступної іпотеки єОселя, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським ще до війни, а нині модернізовану та адаптовану до потреб воєнного часу. Її мета – допомогти українцям отримати гідне житло.
 
Наразі учасниками програми можуть стати:
 
  • військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей.
А також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах:
 
  • медики;
  • педагоги;
  • науковці.
Для них передбачені максимально пільгові умови позики - кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%. В програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank.
 
Подати заявку можна через портал Дія, а невдовзі послуга запрацює у застосунку.
 
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Источник:   Міністерство економіки України
 Тэги:  єоселя, кредит
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