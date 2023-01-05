05.01.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 006 осіб. Одужало 308 444 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 285 осіб.

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