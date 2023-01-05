Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 006 осіб. Одужало 308 444 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 285 осіб.
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