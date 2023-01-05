05.01.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

У П'ятихатках та Вовчанську встановили мобільні будиночки для бригад швидкої допомоги

Кількість мобільних будиночків для медичних працівників зростає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Як повідомили у Центрі, у Харківській області стає все більше мобільних будиночків для медиків швидкої допомоги.

Два таких мобільних будинка було встановлено 4 січня у П‘ятихатках та Вовчанську.

Такі будиночки обладнанані усім необхідним для комфортного перебування фельдшерів: є опалення, електропостачання, душова і туалетна кімнати, кімната відпочинку тощо.

«Щиро дякуємо всім причетним та сподіваємось, що відновлення повноцінної роботи системи охорони здоров‘я у деокупованих районах Харківщини проходитиме і далі у такому же інтенсивному темпі»,- зазначив директор Центру Віктор Забашта.