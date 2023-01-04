Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 17 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 985 осіб. Одужало 308 438 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 271 особа.
Читайте також: Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові 3 січня.
Комментариев: 0
Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
влажность:
давление:
ветер: