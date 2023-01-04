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04.01.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 17 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 985 осіб. Одужало 308 438 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 271 особа.

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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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