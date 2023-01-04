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04.01.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновила роботу зруйнована окупантами лікарня

У Балаклії розпочав роботу багатопрофільний лікувальний заклад.

Лікарня в Балаклії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення рф Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування нараховувала 614 співробітників. Тут цілодобово надавалася спеціалізована висококваліфікована медична допомога населенню.
 
Під час окупації міста лікарня зазнала значних пошкоджень. Зокрема, було зруйновано зовнішні та внутрішні стіни, двері, вікна, покрівлю та переходи між корпусами. Після звільнення Балаклії вже у жовтні почали відновлення багатопрофільної лікарні.
 
Наразі в області працюють над відновленням медичних послуг для населення інших деокупованих районів Харківщини. Зокрема, зараз розробляють проєкт відновлення Центральної міської лікарні в Ізюмі.
 
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, медицина
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