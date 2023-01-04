04.01.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

Пограбування та насильство: правоохоронці розповіли як минула доба у Харківській області

Поліцейські Харківщини упродовж минулої доби забезпечили оперативне реагування на 1067 звернень громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Володимир Тимошко повідомив, що за минулу добу працівники кримінальної поліції викрили 20-річну дівчину в крадіжці грошей з квартири на суму 1800 доларів США.

Також поліцейські оперативно відреагували на заяву харків’янки, яка поскаржилася на сина. Чоловік, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за насильство в сім’ї, знову вчинив психологічне насильство щодо заявниці. Правопорушника доставлено до відділу поліції, відкрито кримінальне провадження.

Під час несення служби на станції метро «Академіка Барабашова» наряд поліції виявив 38-річного мешканця Черкас, який знаходився в розшуку з 2019 року за вчинення крадіжки та пограбування.

Крім цього відзначається, що поліцейські затримали громадянина, який наніс ножові поранення харків’янину. Розслідування проводиться за статтею «замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.