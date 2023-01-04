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04.01.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 6:00 4.1.2023 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Куп’янському напрямку Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка.
 
На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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