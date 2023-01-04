    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники в Харківській області знищили 76 вибухонебезпечних предметів: оперативна інформація від ДСНС
04.01.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники в Харківській області знищили 76 вибухонебезпечних предметів: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 3 по 4 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

ДСНС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюм рятувальники доставили 17,5 тон питної води.
 
Загалом протягом звітного періоду здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – на чергування;
  • 2 – інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Надзвичайні події Наслідки ворожого обстрілу Харківської області зафіксували правоохоронці 04.01 Надзвичайні події Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області є поранені 04.01 Надзвичайні події Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 