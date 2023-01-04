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04.01.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області є поранені

Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.
 
У Куп'янському районі протягом доби через обстріл поранення отримали чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
 
Також за добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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