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05.01.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Споживання світла в Україні продовжує зростати: В Укренерго повідомили про стан енергосистеми

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.

Стан енергосистеми в Україні на 5 січня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Як повідомили в енергетичній компанії Укренерго, наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Однак перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.
 
Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.
 
«Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій. 
 
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, у житловому районі Харкова оперативно відновили подачу води городянам.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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