05.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Споживання світла в Україні продовжує зростати: В Укренерго повідомили про стан енергосистеми

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Як повідомили в енергетичній компанії Укренерго, наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Однак перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.

«Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання»,- зазначили в Укренерго.