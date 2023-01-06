    
Главная Новини Харкова Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості
06.01.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості

Громадяни можуть ознайомитись із актуальними вакансіями.

вакансії в Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості. 
 
Повідомляється, що перелік актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області станом на 5 січня 2022 року  доступний за посиланням.
 
З вакансіями по Україні можна ознайомитись в телеграм-каналі.
 
Також доступна платформа «Єдиний портал вакансій», яка допоможе ознайомитись з актуальними пропозиціями роботодавців.
 
В цілому в Харківській області актуальні майже 600 вакансій, ТОП-10 з яких виглядає так
 
  • 1.  Бригадир на дільницях основного виробництва – 30000 грн
  • 2.  Менеджер (управитель) з маркетингу – 24200 грн
  • 3.  Начальник технічного відділу – 16845 грн
  • 4.  Електрогазозварник - 15800 грн
  • 5.  Монтажник-складальник металопластикових конструкцій – 15000 грн
  • 6.  Адміністратор (господар) залу - 14000 грн
  • 7.  Машиніст автогрейдера – 12424 грн
  • 8.  Вихователь закладу дошкільної освіти – 11000 грн
  • 9.  Апаратник круп'яного виробництва – 10000 грн
  • 10. Лісоруб -9500 грн
Нагадаємо, програма «Доступні ліки» продовжує працювати в Україні.
 
Источник:   Харківська обласна служба зайнятості
 Тэги:  харьков, работа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Суспільство Водіїв та пішоходів попередили про погіршення погодних умов у Харківській області 06.01 Надзвичайні події Які втрати завдали окупанти культурній інфраструктурі Харківської області 06.01 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 