06.01.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Ворог здійснив обстріл на Куп'янському та Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 6 січня. Передає РЕДПОСТ

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

Крім цього зазначається, що на Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Нагадаємо, рятувальники розповіли, як відбувається розмінування Харківської області.