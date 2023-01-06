06.01.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася масштабна пожежа через ворожий обстріл: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 5 по 6 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

За інформацією рятувальників, 5 січня близько 12:30 ворог влучив по навчальному закладу в селищі Дворічна, спричинивши велику пожежу на площі 800 кв.м. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже 3-х годин.

Також вчора, 5 січня, о 10:40 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства, яке наразі не експлуатувалося. Пожежі не зафіксовано.

Протягом звітного періоду здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.