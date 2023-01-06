06.01.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік отримав поранення у Харківській області внаслідок обстрілу

Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Очільник ХОВА розповів, що протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів був Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Крім цього, у Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району, частково зруйновано ліцей, після чого сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Харківської області загинув хлопчик