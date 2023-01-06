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06.01.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили причетних до збуту наркотиків та грабежів

За добу на спецлінію харківської поліції надійшло 810 повідомлень про правопорушення та події.

Затримання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За інформацією очільника обласної поліції, в ході відпрацювання території міста та області правоохоронці виявили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Крім цього, наряд поліції на станції метро «Наукова» виявив 38-річного харків’янина, який перебував у розшуку за  вчинення наркозлочинів.
 
Ще одного мешканця Харкова, який розшукувався київськими правоохоронцями за скоєння кримінального правопорушення, затримали працівники відділу поліції в метрополітені. Він також може бути причетний до крадіжки у харківській підземці.
 
Також поліцейські затримали громадянина, який виявився причетним до крадіжки особистого майна харків’янки.
 
Нагадаємо, чоловік отримав поранення у Харківській області внаслідок обстрілу.
 
Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  криминал, харьков
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