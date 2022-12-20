20.12.2022 21:24 Євген Клочко

Оренда авто в Києві: недоліки та переваги

Оренда авто в Києві є популярною послугою. До неї вдаються аби тимчасово замінити власний транспортний засіб, з'їздити в область або в інше місто з усією родиною, перевезти речі або забезпечити трансфером ділових партнерів. Комфортне авто для будь-якої з цих цілей можна з легкістю обрати та орендувати на https://rental.ua/ua

Переваги оренди автомобіля

Орендовані автомобілі користуються неабияким попитом серед киян та гостей міста адже:

вони не потребують дороговартісного ремонту та обслуговування;

вони застраховані, то у випадку ДТП за відновлення свого або чужого транспортного засобу не доведеться платити;

у багатьох агенціях можна орендувати авто та оплатити послуги екіпажу, тож скористатись автомобілем можна, навіть не маючи водійського посвідчення;

оренда обходиться відносно недорого.

Недоліки оренди автомобіля

Більшість “підводних каменів” оренди автомобілів пов'язані з діяльністю недоброчесних компаній. Вони можуть надавати клієнтам договори із прихованими платежами, автомобілі, технічний або зовнішній стан яких є незадовільним, страхування, що не покриває видатків клієнта у випадку аварії. Проте, звертаючись до перевіреної компанії, орендар захищає себе майже від усіх ризиків і має можливість відчути на собі всі переваги оренди автомобіля.

Як і де орендувати автомобіль

Умови оренди автомобіля у більшості компаній в Києві однакові: аби на певний час отримати транспортний засіб у користування, потрібно мати водійське посвідчення (за умови оренди машини без екіпажу) та певний водійський досвід (зазвичай від двох років). Для того, щоб підписати договір оренди, знадобиться паспорт і ІПН.

Якщо ви маєте і документи, і необхідний водійський досвід, залишається лише обрати агентство. Одним із найбільш популярних в Україні є Rental. Компанія вирізняється з ряду інших, адже має:

великий вибір - на сайті компанії можна обрати одну з 250 автомобілів, наявних в автопарку;

нові авто - всі моделі, що надаються компанією в оренду, не старші за три роки і знаходяться у чудовому технічному стані;

широкий діапазон цін і регулярні знижки та акції;

доставка автомобілів - аби отримати в оренду транспортний засіб, клієнт не має їхати в офіс компанії;

цілодобовий режим роботи - співробітники Rental готові проконсультувати та допомогти з оформленням договору і у свята, і у вихідні, у будь-який зручний для клієнта час. Те саме стосується обслуговування клієнтів у випадку ДТП або виникнення будь-якої проблеми, пов'язаної з транспортним засобом.

Rental є перевіреним агентством на київському ринку. На сайті компанії та в мережі можна знайти десятки схвальних відгуків. Тож якщо рішення про необхідність оренди авто вже прийнято, Rental стане найкращим вибором.