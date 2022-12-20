20.12.2022 21:51 Дмитро Колонєй
Ніжні печериці, фаршировані сиром із морепродуктами
Ця легка закуска матиме великий успіх серед учасників застілля.
Ніжні печериці, фаршировані сиром із морепродуктами
Як пише РЕДПОСТ
, ця закуска - неймовірне поєднання смаку грибів та кремової начинки з морепродуктів та кількох видів сиру.
Печериці, фаршировані сиром із морепродуктами
Продукти:
-
170 гр вершкового сиру кімнатної температури
-
50 гр майонезу
-
120 гр крабового м'яса
-
240 гр відварених і дрібно нарізаних креветок
-
50 гр тертого сиру Пармезан
-
80 гр тертого сиру Чеддер
-
1 чайна ложка дижонської гірчиці
-
1 столова ложка свіжої нарізаної петрушки
-
½ чайної ложки цибульного порошку
-
¼ чайної ложки часникового порошку
-
30-36 великих білих печериць
Покроковий рецепт приготування:
-
Печериці ретельно помийте, просушіть і виріжте ніжки біля основи, залишивши тільки капелюшки. Ніжки можете покласти в морозилку та використовувати для приготування іншого рецепту. Капелюшки викладіть на лист з пергаментним листом або килимком для запікання.
-
У великій мисці змішайте всі інгредієнти для начинки: очищені та нарізані відварені креветки, дрібно нарізане крабове м'ясо, терті пармезан та чеддер, нарізаний кубиками вершковий сир, рубану петрушку, майонез та спеції. Начинку ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти були рівномірно розподілені.
-
Перша фотографія до інструкції з приготування рецепту Печериці, фаршировані сиром з морепродуктамиДруга фотографія до інструкції з приготування рецепту Печериці, фаршировані сиром з морепродуктами
-
За допомогою ложки по черзі начиніть грибні капелюшки, залишаючи нагорі кожного гриба невелику гірку. Фаршировані печериці викладіть на лист, але не впритул один до одного і помістіть в холодильник на 30 хвилин.
-
Розігрійте духовку до 190 ° С і випікайте печериці протягом 20-25 хвилин до золотаво-коричневого кольору начинки. Готові печериці остудіть протягом 10 хвилин, прикрасьте рубаною зеленню та подавайте до столу.
Читайте також:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0