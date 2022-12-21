21.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 59%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 757мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

На улицы стоїть морозна погода – зима буде м'яка, але снігова.



Якщо на вулиці завиває завірюха або пішов снігопад, то літо буде дощовим.

А якщо цього дня чули грім, то готувались до сильних вітрів.

Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки.