Прогноз погоди у Харкові на 21 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 59%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 757мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
На улицы стоїть морозна погода – зима буде м'яка, але снігова.
Якщо на вулиці завиває завірюха або пішов снігопад, то літо буде дощовим.
А якщо цього дня чули грім, то готувались до сильних вітрів.
Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки.
Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 21 грудня.
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