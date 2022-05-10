10.05.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина грозился взорвать жилой дом

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 1207 сообщений от граждан о правонарушениях и других событиях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 29 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.

В поселке Первомайское Харьковской области, правоохранители получили сообщение, что мужчина грозится взорвать жилой дом. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что нетрезвый мужчина проник в дом, и угрожает собственнице дома и ее членам семьи, применить взрывоопасный предмет.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. У него выявили и изъяли тротиловую шашку.

Кроме этого отмечается, что правоохранители круглые сутки поддерживают безопасность на станциях харьковского метрополитена, помогают гражданам в решении бытовых вопросов.