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10.05.2022  11:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина грозился взорвать жилой дом

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 1207 сообщений от граждан о правонарушениях и других событиях.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 29 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.
 
В поселке Первомайское Харьковской области, правоохранители получили сообщение, что мужчина грозится взорвать жилой дом. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что нетрезвый мужчина проник в дом, и угрожает собственнице дома и ее членам семьи, применить взрывоопасный предмет.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. У него выявили и изъяли тротиловую шашку.
 
Кроме этого отмечается, что правоохранители круглые сутки поддерживают безопасность на станциях харьковского метрополитена, помогают гражданам в решении бытовых вопросов.
 
Напомним, в Харькове псевдополицейские вымогали деньги у наркозависимых.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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