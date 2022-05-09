09.05.2022 17:45 Виталий Хиневич

В Харькове псевдополицейские вымогали деньги у наркозависимых

Злоумышленники угрожали наркозависимым физической расправой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, 30-летний харьковчанин был членом неформальной организации «СОБР», целью которой была борьба с незаконным оборотом наркотиков на улицах города Харькова. В дальнейшем мужчина предложил двум участников организации представляться сотрудниками полиции и вымогать деньги у наркозависимых

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Угрожая физическим насилием и привлечением к уголовной ответственности, «полицейские» требовали у наркозависимых от 100 до 500 долларов.

За период незаконной деятельности, которая длилась с марта 2020 по август 2021 года, установлена причастность организованной группы к 5 эпизодам грабежей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 13 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

Напомним, в Харькове похитили бизнесмена и вымогали крупную сумму денег.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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