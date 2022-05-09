    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Россияне считают парад позорным, плохо живут из-за санкций и хотят убивать украинцев (видео)
09.05.2022  17:29   Дмитрий Колоней

Россияне считают парад позорным, плохо живут из-за санкций и хотят убивать украинцев (видео)

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, почувствовав на себе все экономические неурядицы и военные неудачи, большинство граждан России решили, что виновата в этом именно Украина – ведь устроила жесткое сопротивление оккупантам. Так что теперь у россиян парад не победы, а позора!
 
«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нет… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…» – резюмирует «мирная» россиянка.
 
Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.
«Жарите шашлыки, да? Делайте из «хохляцких» этих шашлыков! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады! – советует мать сыну-оккупанту.
 
Вряд ли она когда-нибудь осознает, что РФ в первую очередь опозорила себя на этой войне…
 
Напомним, ранее мы писали о том, что захватчики кичатся своими зверствами (видео)

 

Тэги:  агрессия россии, позор, убийство, расправа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты снимают пропагандистские фильмы 09.05 Криминал и происшествия Жителей освобожденных сел под Харьковом просят повременить с возвращением 09.05 Криминал и происшествия Окупанты нанесли ракетный удар по Харькову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 