Россияне считают парад позорным, плохо живут из-за санкций и хотят убивать украинцев (видео)

09.05.2022 17:29 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, почувствовав на себе все экономические неурядицы и военные неудачи, большинство граждан России решили, что виновата в этом именно Украина – ведь устроила жесткое сопротивление оккупантам. Так что теперь у россиян парад не победы, а позора!

«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нет… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…» – резюмирует «мирная» россиянка.

Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

«Жарите шашлыки, да? Делайте из «хохляцких» этих шашлыков! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады! – советует мать сыну-оккупанту.

Вряд ли она когда-нибудь осознает, что РФ в первую очередь опозорила себя на этой войне…