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23.01.2023  08:01   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 23 січня

Протягом доби з 22 по 23 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Зелене,
  • Пильна,
  • Вовчанськ,
  • Новомлинськ,
  • Стариця,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів:

  • Петропавлівка,
  • Табаївка,
  • Синьківка,
  • Крохмальне
  • Куп’янськ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли прикордонні місцевості Харківщини.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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