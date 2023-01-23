23.01.2023 08:01 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 23 січня

Протягом доби з 22 по 23 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Ветеринарне,

Стрілеча,

Зелене,

Пильна,

Вовчанськ,

Новомлинськ,

Стариця,

Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів:

Петропавлівка,

Табаївка,

Синьківка,

Крохмальне

Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли прикордонні місцевості Харківщини.



