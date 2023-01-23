Про стан бойових дій у Харківській області на 23 січня

Протягом доби з 22 по 23 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів:
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