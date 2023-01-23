Про ракетну атаку по Харкову розповіли в ХОВА

Увечері 22 січня військові рф здійнили ракетний обстріл передмість Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих», – розповів він.
Голова ХОВА також повідомив про обстріл мирних мешканців області протягом 22 січня. Так, під порожим вогнем опинилися населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.
У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік.
У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
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