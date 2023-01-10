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10.01.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Окупанти свідомо знищують цивільні об’єкти у містах та селах регіону, тероризують мешканців прикордонних районів щоденними обстрілами з усіх видів зброї. Минулої доби від дій російських військових знову загинули та постраждали люди.
 
Вранці 9 січня противник наніс підступний удар по території смт Шевченково. Ракета влучила в місцевий ринок. Внаслідок події загинуло дві жінки, 6 громадян отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина.
 
Упродовж доби в зоні ураження опинилися населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. В смт Дворічна від вибуху снаряду поранення отримав 43-річний чоловік. В результаті артобстрілу міста Куп’янська пошкоджено житловий будинок. У селищі Глушківка артснаряд побив уламками вікна, паркан та двері домоволодіння. 
 
Харківська область
 
Також атак окупантів зазнали прикордонні селища Харківського району. військові рф вели вогонь по мирним мешканцям громад з танків, мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджено майно громадян.
 
Харківська область
 
Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу в Харківській області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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