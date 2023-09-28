28.09.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині зловмисник бив бензопилою та палицею майстра лісу

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в адміністративних межах Красноградського району протягом 2022-23 років здійснювалась незаконна порубка дерев.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок цього державі спричинено матеріальні збитки на суму понад 500 тисяч гривень.

Зловмисниками виявились 34-річний та 61-річний мешканці с. Піщанка Красноградського району. Правоохоронці задокументували 7 фактів злочинної діяльності чорних лісорубів.

Під час однієї з нелегальних порубок 61-річного ділка викрив майстер лісу. Проте на зауваження чорний лісоруб відреагував агресивно: він почав бити правоохоронця бензопилою та палкою. Коли потерпілий впав на землю, зловмисник став душити майстра лісу. Через дії чорного лісоруба чоловік отримав черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку.

Наразі 61-річного чорного лісоруба взято під варту. Стосовно 34-річного чоловіка судом вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УКР ГУНП в Харківській області та Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що на Харківщині виявили зловмисника , який завдав понад мільйон гривень збитків рибному господарству.