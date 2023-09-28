28.09.2023 17:12 Дмитро Колонєй

Тепловики завершують ремонт магістралі під харківським проспектом (фото)

Про це розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Я повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Слобідському районі завершується капітальна заміна теплової магістралі.

Трубопровід був введений в експлуатацію в 1986 році, і останнім часом на ньому усунули понад 20 дефектів.

«Труби під проїжджою частиною вже змонтовані. При цьому рух транспорту не перекривався. Магістраль протягували під асфальтом на глибині чотири метри», - зазначили на підприємстві.

Крім того, на пр. Льва Ландау завершуються будівельні роботи на ділянці магістралі довжиною 180 м діаметром 1000 мм з реконструкцією двох магістральних камер. У ХТМ повідомили, що магістраль була побудована в 1982 році, вона забезпечує теплом та гарячою водою 280 житлових будинків, 10 шкіл, вісім дитсадків та три лікувальні заклади. Зараз вона вже заповнена теплоносієм.