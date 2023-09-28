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28.09.2023  17:12   Дмитро Колонєй

Тепловики завершують ремонт магістралі під харківським проспектом (фото)

Про це розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Завершують ремонт магістралі під харківським проспектом тепловики
 
Я повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Слобідському районі завершується капітальна заміна теплової магістралі.
 
Трубопровід був введений в експлуатацію в 1986 році, і останнім часом на ньому усунули понад 20 дефектів.
 
Завершують ремонт магістралі під харківським проспектом тепловики
 
«Труби під проїжджою частиною вже змонтовані. При цьому рух транспорту не перекривався. Магістраль протягували під асфальтом на глибині чотири метри», - зазначили на підприємстві.
 
Завершують ремонт магістралі під харківським проспектом тепловики
 
Крім того, на пр. Льва Ландау завершуються будівельні роботи на ділянці магістралі довжиною 180 м діаметром 1000 мм з реконструкцією двох магістральних камер. У ХТМ повідомили, що магістраль була побудована в 1982 році, вона забезпечує теплом та гарячою водою 280 житлових будинків, 10 шкіл, вісім дитсадків та три лікувальні заклади. Зараз вона вже заповнена теплоносієм.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків
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