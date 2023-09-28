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28.09.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

В «Дії» можна завантажити житловий сертифікат на виплати за зруйноване майно

Українці, які подавали заяву про знищене майно, зможуть переглянути житловий сертифікат у застосунку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
 
Також зазначається, що в додатку можна дізнатися про суму компенсації та термін дії.
 
Як працює послуга:
 
  • подаєте заяву в застосунку Дія та повідомляєте державу про знищене майно
  • житловий сертифікат генерується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна
  • сертифікат підтягується в застосунок Дія
У листопаді за кошти з сертифіката зможете придбати нове житло або інвестувати гроші в будівництво.
 
З моменту запуску послуги 3 685 українців подали заяву про виплати за зруйноване майно. Найбільше повідомлень надходило з Харківської та Київської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі під Харковом з'явиться світло вперше з початку війни.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  дія, сертифікат
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