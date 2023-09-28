28.09.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

В «Дії» можна завантажити житловий сертифікат на виплати за зруйноване майно

Українці, які подавали заяву про знищене майно, зможуть переглянути житловий сертифікат у застосунку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Також зазначається, що в додатку можна дізнатися про суму компенсації та термін дії.

Як працює послуга:

подаєте заяву в застосунку Дія та повідомляєте державу про знищене майно

житловий сертифікат генерується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна

сертифікат підтягується в застосунок Дія

У листопаді за кошти з сертифіката зможете придбати нове житло або інвестувати гроші в будівництво.

З моменту запуску послуги 3 685 українців подали заяву про виплати за зруйноване майно. Найбільше повідомлень надходило з Харківської та Київської областей.