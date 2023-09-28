28.09.2023 17:20 Віталій Хінєвіч
В «Дії» можна завантажити житловий сертифікат на виплати за зруйноване майно
Українці, які подавали заяву про знищене майно, зможуть переглянути житловий сертифікат у застосунку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Також зазначається, що в додатку можна дізнатися про суму компенсації та термін дії.
Як працює послуга:
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подаєте заяву в застосунку Дія та повідомляєте державу про знищене майно
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житловий сертифікат генерується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна
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сертифікат підтягується в застосунок Дія
У листопаді за кошти з сертифіката зможете придбати нове житло або інвестувати гроші в будівництво.
З моменту запуску послуги 3 685 українців подали заяву про виплати за зруйноване майно. Найбільше повідомлень надходило з Харківської та Київської областей.
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