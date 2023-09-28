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28.09.2023  17:57   Дмитро Колонєй

Під Харковом рецидивіст служив окупантам та грабував односельців

У Харкові відправили за грати коменданта при окупанатах та наводчика для грабіжників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району
  • Активно підтримував РФ та виражав свою позицію проти України та її влади.
  • Після окупації населеного пункту допомогав армії країни-агресора
  • Став «помічником» російського коменданта. 
  • З березня 2022 року наводив» російських військових на помешкання односельчан з метою подальшого пограбування.
  • Після цього російські військовослужбовці разом із засудженим проводили «обшуки» у будинках людей і, погрожуючи мирним мешканцям зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше майно. 
 
Після деокупації населеного пункту чоловіка було затримано. 
 
У суді він свою вину не визнав та додав, що «державу не зрадив». 
 
Вироком Київського районного суду м. Харкова від 7 червня 2023 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на 12 років та з конфіскацією майна.
 
Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію обласної прокуратури та залишила вирок без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, пограбування, харків, зрада, кримінал
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