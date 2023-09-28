28.09.2023 17:57 Дмитро Колонєй

Під Харковом рецидивіст служив окупантам та грабував односельців

У Харкові відправили за грати коменданта при окупанатах та наводчика для грабіжників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району

Активно підтримував РФ та виражав свою позицію проти України та її влади.

Після окупації населеного пункту допомогав армії країни-агресора

Став «помічником» російського коменданта.

З березня 2022 року наводив» російських військових на помешкання односельчан з метою подальшого пограбування.

Після цього російські військовослужбовці разом із засудженим проводили «обшуки» у будинках людей і, погрожуючи мирним мешканцям зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше майно.

Після деокупації населеного пункту чоловіка було затримано.

У суді він свою вину не визнав та додав, що «державу не зрадив».

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 7 червня 2023 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на 12 років та з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію обласної прокуратури та залишила вирок без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.