28.09.2023 17:57 Дмитро Колонєй
Під Харковом рецидивіст служив окупантам та грабував односельців
У Харкові відправили за грати коменданта при окупанатах та наводчика для грабіжників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району
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Активно підтримував РФ та виражав свою позицію проти України та її влади.
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Після окупації населеного пункту допомогав армії країни-агресора
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Став «помічником» російського коменданта.
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З березня 2022 року наводив» російських військових на помешкання односельчан з метою подальшого пограбування.
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Після цього російські військовослужбовці разом із засудженим проводили «обшуки» у будинках людей і, погрожуючи мирним мешканцям зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше майно.
Після деокупації населеного пункту чоловіка було затримано.
У суді він свою вину не визнав та додав, що «державу не зрадив».
Вироком Київського районного суду м. Харкова від 7 червня 2023 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на 12 років та з конфіскацією майна.
Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію обласної прокуратури та залишила вирок без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
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