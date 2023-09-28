28.09.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили зловмисника, який завдав понад мільйон гривень збитків рибному господарству

28 вересня 2023 року, при проведенні рибоохоронної роботи, державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Інцидент стався на Корбино-Іванівському водосховищі поблизу села Корбині Івани Богодухівського району Харківської області.

Близько сьомої години ранку було виявлено громадянина, який за допомогою гумового човна, здійснював вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками у кількості 15 шт. (сітка з нитки - 7 шт., сітка з льоси - 8 шт.) та виловив таку рибу: карась сріблястий - 333 екз., товстолоб - 108 екз., окунь - 38 екз., плітка - 27 екз., та 87 екз. рака річкового. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 433,95 кг.

На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 1 371 645 грн. На місце були викликані працівники Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану.