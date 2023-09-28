28.09.2023 15:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 28 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1023 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Головний бухгалтер – 19 800 грн.
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2. Головний енергетик – 17 000 грн.
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3. Економіст – 16 600 грн.
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4. Оператор машинного доїння – 15 000 грн.
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5. Вантажник – 14 990 грн.
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6. Слюсар-сантехнік – 14 500 грн.
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7. Тесляр – 12 000 грн.
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8. Технолог – 11 500 грн.
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9. Державний інспектор за використанням та охороною земель – 11 200 грн.
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10. Контролер газового господарства – 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.
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