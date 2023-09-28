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28.09.2023  15:09   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукують та судитимуть поліцейську, яка забезпечувала окупантів кадрами, а потім втекла

У Харкові завершили спецрозлідування щодо прибічниці ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Куп’янськ російськими військовими начальниця режимно-секретного сектору місцевого райвідділу поліції перейшла бік ворога:
 
  • обійняла посаду «и. о начальника отделения по работе с личным составом» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».
  • приймала та оформлювала документи від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі,
  • проводила співбесіди із ними,
  • комплектувала їх особові справи,
  • формувала списки особового складу,
  • проводила заняття з вивчення законодавства країни-агресорки,
  • складала табелі обліку робочого часу тощо.
  • згодом зайняла посаду «начальника отделения кадров».
  • отримувала щомісячно 70 тисяч російських рублів.
  • за власним бажанням отримала паспорт громадянина РФ.
 
Перед деокупацією Харківщині жінка втекла на територію держави-агресора. Наразі її оголошено у розшук.
 
Обвинувачену студитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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