28.09.2023 15:09 Дмитро Колонєй
У Харкові розшукують та судитимуть поліцейську, яка забезпечувала окупантів кадрами, а потім втекла
У Харкові завершили спецрозлідування щодо прибічниці ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Куп’янськ російськими військовими начальниця режимно-секретного сектору місцевого райвідділу поліції перейшла бік ворога:
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обійняла посаду «и. о начальника отделения по работе с личным составом» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».
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приймала та оформлювала документи від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі,
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проводила співбесіди із ними,
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комплектувала їх особові справи,
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формувала списки особового складу,
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проводила заняття з вивчення законодавства країни-агресорки,
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складала табелі обліку робочого часу тощо.
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згодом зайняла посаду «начальника отделения кадров».
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отримувала щомісячно 70 тисяч російських рублів.
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за власним бажанням отримала паспорт громадянина РФ.
Перед деокупацією Харківщині жінка втекла на територію держави-агресора. Наразі її оголошено у розшук.
Обвинувачену студитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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