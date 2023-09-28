28.09.2023 15:52 Дмитро Колонєй
У передмісті Харкова судитимуть жінку, яка працювала на ворога
Під Харковом чекає на суд жнка, яка добровільно пішла на співпрцю із ворогом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Харківську обласну прокуратуру, 39-річна жінка під час окупації Чугуївського району збройними силами РФ мешканка смт Чкаловське пішла на співпрацю з ворогом:
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влаштувалась на роботу до псевдооргану влади, створеного загарбниками.
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у серпні 2022 року надала пакет документів окупаційній адміністрації, щоб обійняти посаду, не пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій;
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відповідала за видачу гумдопомоги та медикаментів від держави-агресорки місцевим мешканцям;
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збирала документи для подальшої виплати грошової допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів.
Обвинувачену судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
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