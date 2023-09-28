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28.09.2023  15:52   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова судитимуть жінку, яка працювала на ворога

Під Харковом чекає на суд жнка, яка добровільно пішла на співпрцю із ворогом.

Судитимуть жінку, яка працювала на ворога у передмісті Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську обласну прокуратуру, 39-річна жінка під час окупації Чугуївського району збройними силами РФ мешканка смт Чкаловське пішла на співпрацю з ворогом:
  • влаштувалась на роботу до псевдооргану влади, створеного загарбниками.
  • у серпні 2022 року надала пакет документів окупаційній адміністрації, щоб обійняти посаду, не пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій;
  • відповідала за видачу гумдопомоги та медикаментів від держави-агресорки місцевим мешканцям;
  • збирала документи для подальшої виплати грошової допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів.
 
Обвинувачену судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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