28.09.2023 16:15 Дмитро Колонєй
Харківські аферисти ошукували мешканців ЄС
Шахрайська схема, у якій діяли харківські зловмисники, охоплювала низку міст України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківське управління Нацполіції, українскі та чеські правоохоронці затримала учасників злочинної організаціїякі організували фішингові «сall-центри» на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже 2 млн чеських крон, що в еквіваленті складає майже 3 млн грн.
У результаті проведеної міжнародної спецоперації затримали трьох організаторів та п’ятьох активних учасників.
Своїх потенційних жертв оператори «сall-центрів» знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.
Правоохоронці провели 29 обшуків на території низки областей України.
У результаті поліцейські вилучили
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майже 60 ноутбуків;
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комп’ютерну техніку;
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десятки мобільних телефонів;
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75 тис. доларів США.
Источник: ГУ Нацполіції
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