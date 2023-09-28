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28.09.2023  16:15   Дмитро Колонєй

Харківські аферисти ошукували мешканців ЄС

Шахрайська схема, у якій діяли харківські зловмисники, охоплювала низку міст України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківське управління Нацполіції, українскі та чеські правоохоронці затримала учасників злочинної організаціїякі організували фішингові «сall-центри» на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже 2 млн чеських крон, що в еквіваленті складає майже 3 млн грн. 
 
У результаті проведеної міжнародної спецоперації затримали трьох організаторів та п’ятьох активних учасників.
 
Своїх потенційних жертв оператори «сall-центрів» знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.
 
Правоохоронці провели 29 обшуків на території низки областей України. 
 
У результаті поліцейські вилучили
  • майже 60 ноутбуків;
  • комп’ютерну техніку;
  • десятки мобільних телефонів;
  • 75 тис. доларів США.

 

Источник:   ГУ Нацполіції
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