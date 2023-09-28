28.09.2023 16:15 Дмитро Колонєй

Харківські аферисти ошукували мешканців ЄС

Шахрайська схема, у якій діяли харківські зловмисники, охоплювала низку міст України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківське управління Нацполіції, українскі та чеські правоохоронці затримала учасників злочинної організаціїякі організували фішингові «сall-центри» на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже 2 млн чеських крон, що в еквіваленті складає майже 3 млн грн.

У результаті проведеної міжнародної спецоперації затримали трьох організаторів та п’ятьох активних учасників.

Своїх потенційних жертв оператори «сall-центрів» знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Правоохоронці провели 29 обшуків на території низки областей України.

У результаті поліцейські вилучили

майже 60 ноутбуків;

комп’ютерну техніку;

десятки мобільних телефонів;

75 тис. доларів США.

Источник: ГУ Нацполіції

