    
Главная Новини Харкова ЖКГ 16 червня в Салтівському районі Харкова припинять газопостачання: де саме
13.06.2025  19:49   Рита Парфенова

16 червня в Салтівському районі Харкова припинять газопостачання: де саме

У зв’язку з роботами на газових мережах у частині Салтівського району тимчасово відключать газ.системи у всіх квартирах.

відключення газу

Як повідомляє РЕДПОСТ, 16 червня 2025 року в Салтівському районі Харкова заплановані роботи на газових мережах. Їх виконуватимуть працівники Харківської міської філії «Газмережі».

Через це тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресою:

  • вул. Владислава Зубенка, будинок 58-А.

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами на час відключення.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Адміністрація філії просить вибачення за тимчасові незручності.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові розпочали аварійні роботи в девʼятиповерхівці, пошкодженій 7 червня (фото).

Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 ЖКГ Не буде газу у будинках Основʼянського району Харкова: погляньте коли та де саме 27.05 ЖКГ У трьох районах Харкова відремонтували газові мережі без припинення постачання 26.05 ЖКГ Стало відомо, за якими адресами у Харкові не буде газу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 