16 червня в Салтівському районі Харкова припинять газопостачання: де саме

У зв’язку з роботами на газових мережах у частині Салтівського району тимчасово відключать газ.системи у всіх квартирах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 16 червня 2025 року в Салтівському районі Харкова заплановані роботи на газових мережах. Їх виконуватимуть працівники Харківської міської філії «Газмережі».
Через це тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресою:
Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами на час відключення.
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.
Адміністрація філії просить вибачення за тимчасові незручності.
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